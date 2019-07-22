Миша Романова презентовала новый сингл

18 июля певица выступала на сцене Дзинтари с песней "Лунная". Фото: пресс-служба

Премьера новой песни застала Мишу Романову на фестивале "Рандеву" Лаймы Вайкуле в Юрмале.

18 июля певица выступала на сцене Дзинтари с песней "Лунная". Того же вечера она праздновала со своими друзьями премьеру своего нового сингла "Помада". Вместе со своим другом детства Максом Барских и коллегами по сцене отправилась отмечать важное для неё событие в одних из лучших ресторанов Юрмалы.

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Романова поделилась трогательными сторис, где танцевала в шикарном платье. Также певица успела выступить на афтепати "Рандеву" вместе с Артуром Пирожковым и Бьянкой.

19 июля артистка презентовала лирик-видео на новую песню. Его можно посмотреть на официальном канале BEREGA MUSIC на YouTube.

В июне в киевском гей-клубе LIFT состоялось первое сольное выступление Миши Романовой.