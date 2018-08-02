Материнское молоко: звезды показывают, как кормят детей

Голливудские актрисы и модели делятся фотографиями, на которых кормят грудью детей. Также такие фото украшают обложки глянцевых журналов.
Так пропагандируют жизненную необходимость и пользу для ребенка, сообщает Depo.ua.
До 7 августа продолжается Всемирная неделя грудного вскармливания. Её проводят по инициативе Всемирной организации здравоохранения.
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Акцию начали в 1990 году после Инночетийськой декларации ВОЗ и ЮНИСЕФ, направленной на охрану, поощрение и поддержку грудного вскармливания.
В Италии предлагают выбрать, как пройдут роды - естественным путем или с оперативным вмешательством. Итальянки часто выбирают кесарево сечение, чтобы избежать боли.
Об этом рассказывает украинка Марина, рожавшая в Сан-Северо, регион Апулия. После рождения ребенка от государства ей дали одноразовую помощь – €3 тыс.
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