Материнское молоко: звезды показывают, как кормят детей

Голливудские актрисы и модели делятся фотографиями, на которых кормят грудью детей. Также такие фото украшают обложки глянцевых журналов.

Так пропагандируют жизненную необходимость и пользу для ребенка, сообщает Depo.ua.

До 7 августа продолжается Всемирная неделя грудного вскармливания. Её проводят по инициативе Всемирной организации здравоохранения.

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Акцию начали в 1990 году после Инночетийськой декларации ВОЗ и ЮНИСЕФ, направленной на охрану, поощрение и поддержку грудного вскармливания.

В Италии предлагают выбрать, как пройдут роды - естественным путем или с оперативным вмешательством. Итальянки часто выбирают кесарево сечение, чтобы избежать боли.

Об этом рассказывает украинка Марина, рожавшая в Сан-Северо, регион Апулия. После рождения ребенка от государства ей дали одноразовую помощь – €3 тыс.