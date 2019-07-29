"Мать била по рукам, а отцу было не до этого" - Виктор Павлик откровенное рассказал о семье

Виктор Павлик рассказал об отношениях с матерью. Фото: www.segodnya.ua

Певец и народный артист Украины Виктор Павлик откровенно рассказал об отношениях с матерью.

Знаменитость дал интервью в передаче "Утро с Украиной" на телеканале "Украина" о роли матери в его жизни и карьере.

Артист покинул родительский дом в 15 лет. С тех пор, его репертуар изобилует песнями о маме.

По словам Павлика, ему есть за что извиняться перед матерью.

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"Я не спрашивал у мамы, доверяла ли она мне, я делал свои дела и все", - рассказывал певец.

Виктор родился в селе Теребовля, Ивано-Франковская область. Семья звезды жила бедно, поэтому когда ему на день рождения подарили акустическую гитару, его счастью не было границ.

"Помню очень ясно, как эмоции меня переполняли. Для меня это был мегакрутой подарок", - ностальгировал Павлик.

По словам Виктора, в школьные годы его родителей часто вызывали в школу.

"Я холерик. Меня всегда называли выскочкой. Мама нервничала, переживала, ругала, плакала, била по рукам линейкой, бегала за мной всегда", - признался певец.

Мама воспитывала Виктора фактически сама, потому что отцу было "не до этого" - работа, рыбалка, друзья. Зато мама была всегда рядом. И именно она уже в три года отдала сына на музыку.

"Мама всегда гордилась мной", - подытожил артист.

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