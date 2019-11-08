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пятница, 08 ноября 2019 10:52

MARUV выпустила необычную песню

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MARUV выпустила необычную песню
MARUV опубликовала спокойную песню. Фото: Instagram

Певица MARUV выпустила новую песню To Be Mine

"Episode 1" To Be Mine ". Link in bio", - написала она в Instagram

Песня более спокойная и меланхоличная, чем привычное творчество MARUV.

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В сети опубликовали перевод текста композиции.

Стань моим

Неужели ты не понимаешь или не знаешь?

Как стать моим

Разве ты не понимаешь?

Вдали от солнца

Одна за другой

Зажигаются звезды в небе

И сгорают заживо

Если захочешь и попытаешься

Ты можешь стать моим

Неужели ты не понимаешь?

Ты можешь стать моим

Неужели ты не понимаешь?

Звезды загораются в небе

Но ты должен следовать за моим голосом, а не за ними

Я так запала тебе в душу?

Разве ты не понимаешь? Какой сюрприз!

Я так запала тебе в душу?

Разве ты не понимаешь? Какой сюрприз!

Разве ты не понимаешь?

Зажигаются звезды в небе

И сгорают заживо

Вдали от солнца

Одна за другой

Если захочешь и попытаешься

Ты можешь стать моим

Неужели ты не понимаешь?

Ты можешь стать моим

Стать моим

Неужели ты не понимаешь?

Ты можешь стать моим

Неужели ты не понимаешь?

Я так запала тебе в душу?

Разве ты не понимаешь? Какой сюрприз!

Я так запала тебе в душу?

Разве ты не понимаешь? Какой сюрприз!

Украинская певица MARUV опубликовала фото, где она позирует в рубашке поверх латексного костюма на концерте в Беларуси. Артистка поделилась фотографией на странице в Instagram.

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