MARUV выпустила необычную песню

Певица MARUV выпустила новую песню To Be Mine
"Episode 1" To Be Mine ". Link in bio", - написала она в Instagram
Песня более спокойная и меланхоличная, чем привычное творчество MARUV.
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В сети опубликовали перевод текста композиции.
Стань моим
Неужели ты не понимаешь или не знаешь?
Как стать моим
Разве ты не понимаешь?
Вдали от солнца
Одна за другой
Зажигаются звезды в небе
И сгорают заживо
Если захочешь и попытаешься
Ты можешь стать моим
Неужели ты не понимаешь?
Ты можешь стать моим
Неужели ты не понимаешь?
Звезды загораются в небе
Но ты должен следовать за моим голосом, а не за ними
Я так запала тебе в душу?
Разве ты не понимаешь? Какой сюрприз!
Я так запала тебе в душу?
Разве ты не понимаешь? Какой сюрприз!
Разве ты не понимаешь?
Зажигаются звезды в небе
И сгорают заживо
Вдали от солнца
Одна за другой
Если захочешь и попытаешься
Ты можешь стать моим
Неужели ты не понимаешь?
Ты можешь стать моим
Стать моим
Неужели ты не понимаешь?
Ты можешь стать моим
Неужели ты не понимаешь?
Я так запала тебе в душу?
Разве ты не понимаешь? Какой сюрприз!
Я так запала тебе в душу?
Разве ты не понимаешь? Какой сюрприз!
Украинская певица MARUV опубликовала фото, где она позирует в рубашке поверх латексного костюма на концерте в Беларуси. Артистка поделилась фотографией на странице в Instagram.
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