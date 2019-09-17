Maruv соблазнит судей "Танцев со звездами" сексуальной хореографией на пилоне

Украинская певица и участница шоу "Танцы со звездами" Maruv стремится вернуть лидерство на проекте и готовит "горячий" выступление на следующий эфир.
Короткое видео с репетиций артистка опубликовала в Insta-stories.
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Вероятно 22 сентября во время 5 прямого эфира звезда исполнит откровенный танец на пилоне. Исполнительница репетировала в обтягивающих боди и в пуантах.
"В это воскресенье" танцы со звездами ". Будет что-то особенное", - сообщила Maruv.
Воууу! #MARUV готовит что-то интересное на следующий эфир #танціззірками (22.09)!! #poledance pic.twitter.com/rVIdKb0Oh3— MyGlamWish (@glam_wish) 17 сентября 2019 г.
Певица Анна Корсун (Maruv), которая недавно приняла танцевальную эстафету в шоу "Танцы со звездами", показала провокационную фотосессию с партнером Евгением Дмитриенко (Jay).
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