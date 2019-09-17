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вторник, 17 сентября 2019 12:37

Maruv соблазнит судей "Танцев со звездами" сексуальной хореографией на пилоне

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Maruv соблазнит судей &quot;Танцев со звездами&quot; сексуальной хореографией на пилоне
Maruv готовит новое провокационное шоу на прямой эфир "Танцев со звездами". Фото: @maruvofficial

Украинская певица и участница шоу "Танцы со звездами" Maruv стремится вернуть лидерство на проекте и готовит "горячий" выступление на следующий эфир.

Короткое видео с репетиций артистка опубликовала в Insta-stories.

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Вероятно 22 сентября во время 5 прямого эфира звезда исполнит откровенный танец на пилоне. Исполнительница репетировала в обтягивающих боди и в пуантах.

"В это воскресенье" танцы со звездами ". Будет что-то особенное", - сообщила Maruv.

Певица Анна Корсун (Maruv), которая недавно приняла танцевальную эстафету в шоу "Танцы со звездами", показала провокационную фотосессию с партнером Евгением Дмитриенко (Jay).

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