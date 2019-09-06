Maruv показала редкий снимок с мужем: как выглядит избранник звезды

Фото: @maruvofficial

Эпатажная певица Анна Корсун (Maruv) поделилась редким снимком с мужем Александром Корсуном.

Фото появилось в Instagram-stories знаменитости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Секс на сцене" - Maruv страстно целовалась с танцовщицей на концерте

Черно-белый снимок сделан в зеркало в лифте. На фотографии супруги позировали в черных кожаных куртках.

"Немножко о прошедшей ночи", - подписала снимок певица.

Мужчина является концертным директором артистки.

Недавно Анна Корсун (Maruv) показала провокационную фотосессию с Евгением Дмитриенко (Jay) - партнером в "Танцах со звездами".