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пятница, 06 сентября 2019 18:03

Maruv показала редкий снимок с мужем: как выглядит избранник звезды
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Maruv с мужем Александром Корсуном
Фото: @maruvofficial
Maruv с мужем Александром Корсуном
Maruv с мужем Александром Корсуном
Maruv с мужем Александром Корсуном

Эпатажная певица Анна Корсун (Maruv) поделилась редким снимком с мужем Александром Корсуном.

Фото появилось в Instagram-stories знаменитости.

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Черно-белый снимок сделан в зеркало в лифте. На фотографии супруги позировали в черных кожаных куртках.

"Немножко о прошедшей ночи", - подписала снимок певица.

Мужчина является концертным директором артистки.

Недавно Анна Корсун (Maruv) показала провокационную фотосессию с Евгением Дмитриенко (Jay) - партнером в "Танцах со звездами".

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