Maruv показала редкий снимок с мужем: как выглядит избранник звезды

Эпатажная певица Анна Корсун (Maruv) поделилась редким снимком с мужем Александром Корсуном.
Фото появилось в Instagram-stories знаменитости.
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Черно-белый снимок сделан в зеркало в лифте. На фотографии супруги позировали в черных кожаных куртках.
"Немножко о прошедшей ночи", - подписала снимок певица.
Мужчина является концертным директором артистки.
Недавно Анна Корсун (Maruv) показала провокационную фотосессию с Евгением Дмитриенко (Jay) - партнером в "Танцах со звездами".
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