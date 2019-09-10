Maruv подразнила меть пикантным образом и голыми ягодицами

Фото: @maruvofficial

Эпатажная украинская певица Maruv после 3-го прямого эфира шоу "Танцы со звездами" поделилась пикантными снимками.

Откровенные фото появились в Instagram звезды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мини-платье и глубокое декольте: Елена Кравец исполнила сексуальную сальсу в откровенном наряде

На фотографиях знаменитость позировала со своим партнером по танцам Jay и подтанцовкой.

На Maruv были одеты черные колготы в мелкую сетку и красное боди, которое подчеркнуло фигуру звезды.

"Спасибо всем, что поддержали нашу пару на этом эфире "Танцев со звездами". Мы с Jay приготовили еще столько интересного, а самое горячее приберегли на конец", - подписала публикацию артистка.

Во время 3-го прямого эфира проекта "Танцы со звездами" выбыли певец Серега и Аделина. Пара выполняла пасадобль под песню "Ой, не ходи, Грицю, на вечорниці".