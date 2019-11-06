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среда, 06 ноября 2019 01:18

MARUV ответила на скандал после получения награды "Лучшая российская исполнительница"

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MARUV ответила на скандал после получения награды &quot;Лучшая российская исполнительница&quot;
MARUV: "Буду ездить с концертами куда хочу и как хочу".

Эпатажная украинская певица MARUV ответила на скандал, который разгорелся из-за полученной ею награды "Лучшая российская исполнительница" от телеканала MTV.

"Мне надоел этот бесполезный ср*ч и перекручивание фактов в СМИ! Я получила награду на международной премии MTV EMA в номинации "Лучший артист по версии MTV Russia". Научитесь читать и проверять факты, прежде чем обливать грязью! Эта номинация никак не привязана к стране или к гражданству", – написала певица в Фейсбук.

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MARUV заявила, что MTV Russia – это филиал большого глобального телеканала, и это единственный филиал MTV на всем постсоветском пространстве, и он находится в России, поэтому так и называется.

"Для особо одарённых хочу сказать, что на красной дорожке я обозначила, откуда я родом, а когда выходила получать награду, я получала её под украинским флагом! А вы, мои друзья, в очередной раз меня разочаровали своим невежеством и оскорблениями! И хватит меня приписывать куда-либо! Я не только гражданин страны, в которой я родилась, но еще и мировой артист!" – продолжила она.

"Поэтому я буду ездить на премии и с концертами, куда захочу и как захочу, потому что я свободный человек. Я пою для всех, кому нравится моя музыка. Во всем мире я представляю только себя и своё творчество, поэтому fuck off!" – добавила певица, пообещав в следующий раз замахнуться на Грэмми.

Скандальная украинская певица MARUV (Анна Корсун) получила награду престижной музыкальной премии MTV Europe Music Awards как "лучшая российская исполнительница".

Сеть взбесило то, что украинскую певицу назвали россиянкой.

Дабы успокоить разъяренных пользователей директор артистки Кирилл Фельдман сделал официальное заявление, сообщив, что MARUV не имеет никакого отношения к России.

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