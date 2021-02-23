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вторник, 23 февраля 2021 09:01

Любимая Роналду полностью обнажилась в кадре

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Любимая португальской звезды футбола Криштиану Роналду 27-летняя Джорджина Родригес порадовала поклонников пикантным снимком.

Избранница футболиста опубликовала в Instagram фото, на котором позирует перед камерами абсолютно голой. Прикрылась красавица лишь сумкой Louis Vuitton.

"Carpe Diem", - подписала кадр Джорджина, что в переводе с латыни означает "Лови момент".

Автор: instagram.com/georginagio
  Любимая звезды футбола Криштиану Роналду 27-летняя Джорджина Родригес обнажилась в кадр
Любимая звезды футбола Криштиану Роналду 27-летняя Джорджина Родригес обнажилась в кадр

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Менее чем за сутки пост собрал более 2,5 млн лайков. Фоловеры Джорджины засыпали ее комплиментами.

Стоит отметить, что Родригес попала на обложку испанского версии журнала InStyle, а обнаженный снимок был частью фотосессии.

Автор: instagram.com/georginagio
  Джорджина Родригес попала на обложку испанской версии журнала InStyle
Джорджина Родригес попала на обложку испанской версии журнала InStyle

Недавно Джорджина Родригес захватила сеть новогодней фотосессией. На фотографиях звезда позировала в красном кружевном боди и коричневых домашних тапочках. Женщина устроила фотосессию на белом диване рядом с новогодней елкой.

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