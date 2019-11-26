Лукашенко приписывают молодую любовницу

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В британских СМИ сообщают, что президент Беларуси Александр Лукашенко завел молодую любовницу. Ею стала 22-летняя Мария Василевич. Девушка имеет титул "Мисс Беларусь-2018".

Слухи распространились после того, как 65-летнего президента на публике начали замечать с Василевич. Вместе они посещали государственные фестивали, хоккейные матчи, а также Чемпионат мира по футболу 2018 года в России.

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Из рук Лукашенко 22-летняя Мария получила государственную медаль за вклад в культуру и благотворительность. Глава государства лично наблюдал за подготовкой девушки к конкурсу "Мисс мира-2018". На нем она заняла третье место.

Василевич также привлекла внимание иностранных СМИ, в частности, британское издание The Times. Оно предположило, что романтические отношения с Лукашенко помогли Василевич стать депутатом нижней палаты парламента Беларуси.

На парламентских выборах в Беларуси, состоявшихся 17 ноября, в нижнюю палату парламента не прошел ни один оппозиционный кандидат. Наблюдатели ОБСЕ не признали выборы отвечающими международным стандартам. Александр Лукашенко официально женат на Галине Лукашенко. От нее имеет трех сыновей. Однако с начала своего президентства на публике с ней не появлялся.