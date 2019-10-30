Леся Никитюк засветила под водой грудь и ягодицы

Украинская телеведущая Леся Никитюк отдыхает в Египте. Фото - instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников новым видео.

На нем она под водой плавает в раздельном купальнике. Внимание в ролике привлекают грудь и ягодицы Никитюк. Видео с отдыха в Египте Леся сопроводила песней Монатика "Красивая".

"Русалка Ле", - коротко подписала ролик телезвезда в Instagram.

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Поклонники засыпали Никитюк комплиментами.

"Вау, действительно русалочка", "Как грациозно", "Ихтиандерка", "Прекрасная", "Русалочка Леся - похитительница моряков", - пишут в комментариях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 29 Окт 2019 в 8:42 PDT

Телеведущая Леся Никитюк отдыхает в Египте, о чем регулярно сообщает своим подписчиков.