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среда, 18 сентября 2019 08:32

Леся Никитюк сексуально позировала в ультраоткровенном купальнике

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Украинская ведущая Леся Никитюк показала сексуальное фото.

Она лежит на яхте в белом сплошном купальнике со шнуровкой по бокам, которая сексуально обнажает грудь, подчеркивает плоский живот и подтянутые бедра звезды.

"Отработали "лаве" - теперь можно отлежаться", - подписала фото в Instagram.

Автор: instagram.com/lesia_nikituk
  Украинская ведущая Леся Никитюк показала сексуальное фото на яхте
Украинская ведущая Леся Никитюк показала сексуальное фото на яхте

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"Вот это фигура! Увлекаюсь", "Какая красивая" ,"Огонь", - пишут поклонники звезды.

Однако не обошлось без критики, ведущую заподозрили в фотошопе.

"А что с ногой, какая-то гофрированная", "Научитесь уже пользоваться фотошопом без ляпов", "Ну, Леся Ивановна, на скорую руку в фоторедакторе обработали?", - пишут другие пользователи сети.

Украинская телеведущая Леся Никитюк появилась в 4-м выпуске шоу "Танцы со звездами" как соведущая. Она помогала Юрию Горбунову и Тине Кароль - встречала участников шоу на балконе.

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