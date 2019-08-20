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вторник, 20 августа 2019 15:25

Леся Никитюк показала стройную фигуру в "коробке от попкорна"
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Леся Никитюк показала стройную фигуру в бикини
Фото: @lesia_nikituk
Леся Никитюк показала стройную фигуру в бикини
Леся Никитюк показала стройную фигуру в бикини

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками горячими снимками в купальнике.

Фото с отдыха в одном из загородных ресторанов знаменитость разместила в Instagram.

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Никитюк появилась в крошечном бело-желтом бикини. Волосы звезды были распущены. Образ дополняли солнцезащитные очки.

"Релакс и 49-й купальник", - подписала сексуальные снимки Леся.

Фолловеры засыпали телеведущую комплиментами.

"Купальник просто бомба, ты словно попкорн", "тигрица на водопое", "теперь эту воду можно назвать святой, потому что в ней побывала богиня", "ты будто бы в коробке от попкорна".

Недавно телеведущая Леся Никитюк порадовала сеть влажным фото в бикини. Знаменитость разместила фото у водопада в Instagram.

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