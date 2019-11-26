Леся Никитюк показала лицо без макияжа

Ведущая 32-летняя Леся Никитюк поделилась с поклонниками фотографией в необычном образе. Знаменитость сравнила два снимка - с макияжем и без.

Недавно запустили новый проект c Никитюк Le Маршрутка. Фото: Instagram

С одной стороны Никитюк выставила селфи, вероятно, после душа. Ее волосы растрепанные и чуть влажные. На шее имеет золотую цепочку. На втором фото Леся с нюдовим макияжем. Глаза ярко выделены черной тушью. На губах - помада нежного персикового оттенка.

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На обоих селфи видно края красной одежды. В комментарии ведущая попросила пользователей проголосовать за одно из фото. За 4 часа фотография получила более 74 тыс. лайков.

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, поделилась с поклонниками новыми фото. На них показала лицо крупным планом. Бросаются в глаза неестественно большие губы артистки.