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четверг, 08 августа 2019 12:55

Леся Никитюк подразнила сеть влажным фото в бикини

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Украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала сеть влажным фото в бикини.

Знаменитость разместила фото у водопада в Instagram.

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Автор: @lesia_nikituk
  Леся Никитюк похвасталась фигурой в купальнике
Леся Никитюк похвасталась фигурой в купальнике

На снимке Никитюк позировала в черном ретро-купальнике. Волосы Леси были влажнымы, на лице минимум макияжа.

"Прекрасное место. Прекрасная страна", - подписала публикацию Никитюк.

Телеведущая отметила, что фото сделано со съемок нового тревел-проекта, который получил название "LeМаршрутка". Геолокацию звезда не оставила.

Фолловеры засыпали звезду комментариями.

"Хорошая у нас страна с красивыми девушками", "симпатичный купальник", "боже мой, какая красота", "такая простая и классная", "словно фотомодель", "замечательная фигура".

Недавно телеведущая Леся Никитюк поделилась с сетью соблазнительным снимком в бикини.

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