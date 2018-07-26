Кухар, Ефросинина и Осадчая перевоплотились в лесных созданий

Ведущие Маша Ефросинина и Екатерина Осадчая и танцовщица Екатерина Кухар снялись в колоритной сказочной фотосессии.

Девушки предстали в образах лесных созданий - мавок - во время съемок социального арт-ролика, пишет JS.

Фото: jetsetter.ua

Проект посвящен выпуску лимитированной серии кулонов, созданной в коллаборации ювелирного бренда и мультфильма "Мавка. Лесная песня". Часть средств от продаж украшения пойдет на счет Всемирного фонда природы WWF в Украине в рамках экоакции "Дом для Рыси" - в защиту популяции евразийской рыси на Полесье и ареала ее обитания.

Автором идеи и режиссером стала Ольга Навроцкая.

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