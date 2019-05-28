Кристен Стюарт пришла без нижнего белья на шоу Chanel

Фото: dailymail.co.uk

Голливудская актриса 29-летняя Кристен Стюарт побывала на шоу модного дома Chanel в Южной Корее.

На мероприятие знаменитость пришла в лаконичном луке из черных кожаных шорт и белой блузки. Через прозрачный верх было видно, что Кристен без бюстгальтера. Свой образ она дополнила серебристым ожерельем в форме цепочек и высокими черными ботфортами.

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Через плечо актриса опрокинула небольшую сумочку.

Также рокерский наряд Стюарт был дополнен ярким макияжем - глаза она подвела зелеными тенями.

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