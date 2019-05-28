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вторник, 28 мая 2019 22:45

Кристен Стюарт пришла без нижнего белья на шоу Chanel
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В ноябре со Стюарт выйдет римейк фильма "Ангелы Чарли"
Фото: dailymail.co.uk
В ноябре со Стюарт выйдет римейк фильма "Ангелы Чарли"
В ноябре со Стюарт выйдет римейк фильма "Ангелы Чарли"
В ноябре со Стюарт выйдет римейк фильма "Ангелы Чарли"

Голливудская актриса 29-летняя Кристен Стюарт побывала на шоу модного дома Chanel в Южной Корее.

На мероприятие знаменитость пришла в лаконичном луке из черных кожаных шорт и белой блузки. Через прозрачный верх было видно, что Кристен без бюстгальтера. Свой образ она дополнила серебристым ожерельем в форме цепочек и высокими черными ботфортами.

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Через плечо актриса опрокинула небольшую сумочку.

Также рокерский наряд Стюарт был дополнен ярким макияжем - глаза она подвела зелеными тенями.

Недавно американский журнал Forbes создал рейтинг самых красивых женщин-знаменитостей мира.

Daily Mail
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