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среда, 24 марта 2021 23:46

Ковбойский фотосет: Мисс Вселенная случайно засветила грудь
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Оливия Калпо поражает смелыми кадрами
Фото: Instagram.com/oliviaculpo
Оливия Калпо поражает смелыми кадрами
Оливия Калпо поражает смелыми кадрами
Оливия Калпо поражает смелыми кадрами
Оливия Калпо поражает смелыми кадрами

"Мисс США-2012" и "Мисс Вселенная-2012" 28-летняя Оливия Калпо поразила фанатов пикантной фотосессией. Снимки опубликовала в Instagram.

Звезда поделилась кадрами, на которых позирует на лоне природы в свете солнечных лучей. Оливия появилась в достаточно открытом на боках топе, демонстрируя грудь. Смелый образ дополнила шляпой.

Конечно, откровенные кадры вызвали оживленное обсуждение в комментариях. Читатели даже поспорили или натуральная в Калпо грудь.

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2019-го Оливию Калпо признали самой сексуальной женщиной планеты по версии журнала Maxim. Однако Калпо не прекращает восхищать своих фанов откровенными фотографиями на своей странице в Instagram.

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