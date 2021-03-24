Ковбойский фотосет: Мисс Вселенная случайно засветила грудь

Фото: Instagram.com/oliviaculpo

"Мисс США-2012" и "Мисс Вселенная-2012" 28-летняя Оливия Калпо поразила фанатов пикантной фотосессией. Снимки опубликовала в Instagram.

Звезда поделилась кадрами, на которых позирует на лоне природы в свете солнечных лучей. Оливия появилась в достаточно открытом на боках топе, демонстрируя грудь. Смелый образ дополнила шляпой.

Конечно, откровенные кадры вызвали оживленное обсуждение в комментариях. Читатели даже поспорили или натуральная в Калпо грудь.

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2019-го Оливию Калпо признали самой сексуальной женщиной планеты по версии журнала Maxim. Однако Калпо не прекращает восхищать своих фанов откровенными фотографиями на своей странице в Instagram.