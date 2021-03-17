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среда, 17 марта 2021 13:11

"Королева рок-н-ролла" Тина Тернер завершила карьеру
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Американская певица 81-летняя Тина Тернер сообщила, что завершает музыкальную карьеру. Звезда снялась в документальном фильме "Тина". В фильме рассказывается о ее прошлом и о том, что она наконец обрела счастье.

Тина Тернер заявила о завершении карьеры
Фото: instagram.com/tinaturner
Тина Тернер заявила о завершении карьеры
Тина Тернер заявила о завершении карьеры
Ленту "Тина" покажут 28 марта на британском канале
Муж звезды Эрвин Бах, за которого Тернер вышла замуж в 2013 году

Фильм покажут 28 марта на британском канале. Исполнительница соула и рок-музыки отметила, что хочет войти в последнюю главу жизни без лишнего внимания. Она пожаловалась на проблемы со здоровьем: раньше Тернер пережила инсульт, рак и столкнулась с почечной недостаточностью. Также знаменитость пытается справиться с посттравматическим стрессовым расстройством: она страдала от домашнего насилия в 1-м браке с одним из основателей рок-н-ролла Айком Тернером. Об этом сообщает издание The Sun.

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"У меня была жестокая жизнь. Это реальность. Это правда. Это то, что у вас есть, поэтому вы должны это принять. Некоторые говорят, что жизнь, которую я прожила, и выступления, которые я давала, захватывали людей. И да , я должна этим гордиться", - отметила в ленте певица.

Тина Тернер - американская артистка, автор песен, актриса и танцовщица, обладательница 8 премий Грэмми. За свой артистизм, темперамент и сценическую выразительность она носит титул "Королевы рок-н-ролла". В течение музыкальной карьеры звезда продала более 100 млн пластинок. Самые популярные песни певицы: The Best, Let's Stay Together, What's Love Got to Do With It и It's Only Love.

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