"Королева рок-н-ролла" Тина Тернер завершила карьеру

Американская певица 81-летняя Тина Тернер сообщила, что завершает музыкальную карьеру. Звезда снялась в документальном фильме "Тина". В фильме рассказывается о ее прошлом и о том, что она наконец обрела счастье.

Фильм покажут 28 марта на британском канале. Исполнительница соула и рок-музыки отметила, что хочет войти в последнюю главу жизни без лишнего внимания. Она пожаловалась на проблемы со здоровьем: раньше Тернер пережила инсульт, рак и столкнулась с почечной недостаточностью. Также знаменитость пытается справиться с посттравматическим стрессовым расстройством: она страдала от домашнего насилия в 1-м браке с одним из основателей рок-н-ролла Айком Тернером. Об этом сообщает издание The Sun.

"У меня была жестокая жизнь. Это реальность. Это правда. Это то, что у вас есть, поэтому вы должны это принять. Некоторые говорят, что жизнь, которую я прожила, и выступления, которые я давала, захватывали людей. И да , я должна этим гордиться", - отметила в ленте певица.

Тина Тернер - американская артистка, автор песен, актриса и танцовщица, обладательница 8 премий Грэмми. За свой артистизм, темперамент и сценическую выразительность она носит титул "Королевы рок-н-ролла". В течение музыкальной карьеры звезда продала более 100 млн пластинок. Самые популярные песни певицы: The Best, Let's Stay Together, What's Love Got to Do With It и It's Only Love.