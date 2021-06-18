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пятница, 18 июня 2021 23:46

Ким Кардашьян соблазнительно позировала на теннисном корте
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Ким Кардашьян умеет зажечь сеть
Фото: instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян умеет зажечь сеть
Ким Кардашьян умеет зажечь сеть
Ким Кардашьян умеет зажечь сеть
Ким Кардашьян умеет зажечь сеть

Американская телезвезда и модель 40-летняя Ким Кардашьян продолжает завоевывать сеть соблазнительными фотографиями. На этот раз более 200 миллионов ее подписчиков в Instagram были поражены соблазнительными снимками.

Звезда позировала босиком на теннисном корте с ракеткой в ​​руках. Ким надела максимально открытый купальник телесного цвета, что выгодно подчеркивает ее прелести. Длинные волосы модель распустила.

Многочисленные поклонники засыпали Кардашьян комплиментами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дерзкая Морозюк похвасталась прелестями в миниатюрном бикини

Американская телезвезда 40-летняя Ким Кардашьян вместе с подругой порадовали подписчиков в Instagram снимками в одинаковых купальниках. Ким позирует в бикини интересного фасона, который выгодно подчеркивает ее тонкую талию и пышные бедра.

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