Ким Кардашьян соблазнительно позировала на теннисном корте

Фото: instagram.com/kimkardashian

Американская телезвезда и модель 40-летняя Ким Кардашьян продолжает завоевывать сеть соблазнительными фотографиями. На этот раз более 200 миллионов ее подписчиков в Instagram были поражены соблазнительными снимками.

Звезда позировала босиком на теннисном корте с ракеткой в ​​руках. Ким надела максимально открытый купальник телесного цвета, что выгодно подчеркивает ее прелести. Длинные волосы модель распустила.

Многочисленные поклонники засыпали Кардашьян комплиментами.

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Американская телезвезда 40-летняя Ким Кардашьян вместе с подругой порадовали подписчиков в Instagram снимками в одинаковых купальниках. Ким позирует в бикини интересного фасона, который выгодно подчеркивает ее тонкую талию и пышные бедра.