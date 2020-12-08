Ким Кардашьян похвасталась сочным бюстом в крошечном бикини

Фото: instagram.com/kimkardashian

Американская звезда реали-шоу 40-летняя Ким Кардашьян показала снимки, на которых томно позировала в джакузи.

На фотографиях, опубликованных в Instagram, одна из самых богатых женщин мира показала пышные формы в кожаном микро-бикини зеленого цвета. Фотосессию устроила в джакузи на веранде арендованного имения на озере Тахо. Ким вместе с детьми, матерью и сестрами отправились туда для съемок финала "Семейства Кардашьян".

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"Всегда ищите свой свет", - подписала раскованные фото знаменитость.

Американская бизнесвумен 40-летняя Ким Кардашьян порадовала фанатов соблазнительными снимками. Откровенные фотографии знаменитость опубликовала в Instagram.