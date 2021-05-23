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воскресенье, 23 мая 2021 13:57

Киевлянка с самыми большими в мире скулами захватила сеть космическим фото
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Киевлянка Анастасия Покрещук не прекращает превращать себя
Фото: Instagram.com/just__queen
Киевлянка Анастасия Покрещук не прекращает превращать себя
Киевлянка Анастасия Покрещук не прекращает превращать себя
Киевлянка Анастасия Покрещук не прекращает превращать себя

Блогер из Киева 32-летняя Анастасия Покрещук, которая имеет самые большие искусственные скулы в мире, поразила сеть интересным фото. Снимок опубликовала на своей странице в Instagram.

На фотографии девушка позирует в экстравагантном бикини с цепями, щеголяя стальным прессом. Космическим образ делают яркий макияж и маникюр.

Кстати, в марте Анастасия сделала себе липосакцию, липофилинг ягодиц и кубики пресса. Операции провели в турецкой клинике. Блогер потратила на них почти € 5 тыс.

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Блогер 32-летняя Анастасия Покрещук не прекращает превращать себя. Сначала она увеличила губы, потом скулы. Летом прошлого года Покрещук сделала пластику груди в турецкой клинике, за которую заплатила более € 3 тыс.

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