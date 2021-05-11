Кендалл Дженнер и Наоми Кэмпбелл откровенно позировали для глянца

Британская топ-модель 50-летняя Наоми Кэмпбелл и супермодель 25-летняя Кендал Дженнер откровенно позировали для V Magazine в образах total black.

Издание презентовало серию черно-белых обложек нового номера, где появились также голландская модель Имаан Хаммам и американская манекенщица Анок Яй. Фотографом выступил Марио Сорренти.

"Мир готовится к долгожданному лету, а мы открываем сезон купальников, представляя жаркий выпуск с супермоделями. Каждая из четырех женщин продвигает будущее модельного бизнеса по-своему. Все они изображены в украшениях Cartier и сезонных купальниках", - отметила редакция глянца.

Фото: instagram.com/vmagazine

Кэмпбелл предстала на снимках в куртке от Burberry и бикини из новой коллекции Tom Ford, а Дженнер продемонстрировала стройные формы в купальнике от Matteau и жакете Balenciaga.

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