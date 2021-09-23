Каменских "согрела" поклонников соблазнительным фото

Фото: instagram.com/kamenskux

Певица 34-летняя Настя Каменских поразила поклонников новыми фотографиями, которые опубликовала в Instagram.

На фото звезда предстала в черном шелковом платье с глубоким декольте. Образ дополнила цепочкой с подвеской и утонченным браслетом.

На другом снимке исполнительница позирует в коротком зеленом сарафане, демонстрируя стройные ноги.

"А что согревает вас в такую ​​холодную погоду?" - игриво спросила Каменских в подписчиков.

Вместо ответа фаны засыпали певицу комплиментами.

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Настя Каменских решила поздравить поклонников с Днем знаний. Для этого выбрала интересный образ школьницы. Фотографии опубликовала в Instagram. Звезда показалась с сиреневым волосами и в одежде стилизованном под школьную форму.