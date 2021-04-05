Каменских показала зону бикини в откровенном купальнике

Украинская певица Настя Каменских порадовала поклонников смелым пляжным образом. Звезда опубликовала на своей странице в Instagram откровенную фотографию с видом на сад. На ней позирует в купальнике, который едва прикрывает тело.

Автор: instagram.com/kamenskux 33-летняя певица показала фигуру в купальнике.

Больше всего обсуждений вызвали трусики певицы. Часть фанатов от увиденного в восторге, особенно впечатлила фигура 33-летней Каменских. Другие не удержались от гневных комментариев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Сладенькая красавица" - Каменских в сексуальном платье свела фанов с ума

"Ужасное фото, а чего не голая?", "Натяни трусы выше", "Сиси покинули Настю", "Стареет, и попа не как у Ким", - прокомментировали фотографию поклонники певицы.

За 4 ч. снимок набрал более 75 тыс. лайков.

Австралийская модель 31-летняя Эбби Довс часто радует своих подписчиков в Instagram пикантными фотографии. На одном из "свежих" фото блондинка позирует в изумрудном нижнем белье.