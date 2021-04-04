Австралийская модель поделилась красотой в микротрусиках

Фото: instagram.com/abbydowse

Австралийская модель 31-летняя Эбби Довс часто радует своих подписчиков в Instagram пикантными фотографии.

На одном из "свежих" фото блондинка позирует в изумрудном нижнем белье. Девушка стоит спиной к камере, демонстрируя стройные ноги и соблазнительные ягодицы.

"Сладкие ножки", - лаконично подписала Эбби снимок.

За несколько часов фотография набрала более 40 тысяч предпочтений.

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Эбби Довс называет себя "ребенком пляжа" - живет и работает только там, где есть солнце, море и жара. На жизнь зарабатывает благодаря Instagram-аккаунту, за которым следят 3 млн подписчиков.