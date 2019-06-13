Каменских подразнила сеть соблазнительным снимком

Настя Каменских поделилась новым снимком в сети. Фото:www.google.com

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под ником NK, подразнила поклонников новым соблазнительным снимком в сети.

Знаменитость позировала сидя на песке в элегантном красном платье.

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Образ звезды довершали яркий макияж и кудрявые волосы.

Подписчики знаменитости не скупились на комплименты в комментариях:

"Нереально красивая", "наш бриллиантик", "ты огонь".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 12 Июн 2019 в 11:34 PDT

Недавно молодожены Потап и Настя умилили сеть новыми общими снимками.