Каменских подразнила сеть соблазнительным снимком

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под ником NK, подразнила поклонников новым соблазнительным снимком в сети.
Знаменитость позировала сидя на песке в элегантном красном платье.
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Образ звезды довершали яркий макияж и кудрявые волосы.
Подписчики знаменитости не скупились на комплименты в комментариях:
"Нереально красивая", "наш бриллиантик", "ты огонь".
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Недавно молодожены Потап и Настя умилили сеть новыми общими снимками.
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