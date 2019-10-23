Каменских, Монатик и Кароль: в каких роскошных домах живут украинские селебритис

Украинские знаменитости благодаря впечатляющим гонорарам могут позволить себе роскошные загородные дома.

Gazeta.ua узнала, как живут селебритис Украины.

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Настя Каменских и Потап живут за городом. У пары большой двухэтажный дом. На территории много растений, большой бассейн и просторная ванная комната.







Тина Кароль живет в трехэтажном особняке, который подарил ей покойный муж Евгений Огир. После смерти любимого звезда сама достраивала поместье. Трехэтажный коттедж расположен на большом участке площадью 20 соток в селе Зазимье под Киевом. Также там есть лаунж-зона и спортзал.







Юлия Санина и Валерий Бебко, участники группы The Hardkiss, живут в современном коттедже за городом. Особенностью дома являются большие панорамные окна и минимализм.









Маша Ефросинина живет в просторной квартире с огромной ванной комнатой. Интерьер квартиры выполнен в современном стиле. Белые стены делают комнаты светлыми и просторными, а акценты темных цветов контрастируют на их фоне. Например, кухня телеведущей полностью состоит из черной мебели, изрядно добавляет роскошный вид квартире.







Дмитрий Монатик вместе с семьей живет в особняке, интерьер которого выполнен в белых тонах. Особую роль там играют яркие акценты, например, шкаф с желтыми полочками, зеленый диван, красный холодильник.







Американский певец 25-летний Джастин Бибер собрался продать свой роскошный особняк в Беверли-Хиллз. О намерениях переселиться с новоиспеченной невестой в новый дом он сообщил в Instagram.