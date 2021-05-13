Каменских, Alyona Alyona и Цибульская: эффектные образы украинских звезд на красной дорожке YUNA-2021

В столичном Дворце "Украина" состоялась церемония награждения Национальной музыкальной премии YUNA. Звезды украинского шоу-бизнеса появились на красной дорожке в эффектных образах.

На мероприятии выступили Monatik, Артем Пивоваров, Lida Lee, Alina Pash, группы The Hardkiss, ТНМК и другие артисты. Настя Каменских появилась в черном мини-платье, а Ольга Цибульская и Alyona Alyona - в брючных костюмах. Анна Тринчер поразила откровенным образом в серебряных ботфортах. Камалия посетила мероприятие в серебристом платье вместе с мужем Мохаммадом Захуром и дочерьми Арабеллой и Мирабеллой.

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Какими еще нарядами поражали знаменитости, смотрите в фотоподборке.

Фото: пресс-служба YUNA

Объявили победителей Национальной музыкальной премии YUNA. Церемония состоялась в столичном Дворце "Украина". Ведущими были Владимир Остапчук и Маша Виноградова.