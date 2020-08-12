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среда, 12 августа 2020 23:46

Камалия получила химический ожог во время депиляции

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Камалия получила химический ожог во время депиляции
Камалия стала жертвой косметической процедуры. ФОТО: Instagram

Певица Камалия получила химический ожог во время косметической процедуры. Все произошло накануне ее дня рождения. Певица решила сделать депиляцию ног в домашних условиях. Купила специальный крем и помазала ноги.

"И через 5 минут кричала криком, у меня просто там был химический ожог где второй степени, еще и аллергия к тому же", - сказала артистка в телепрограмме "Звездный путь".

Повреждение кожи именинница должна была прятать под кожаными брюками.

Врач-дерматовенеролог прокомментировал этот инцидент для программы. По его мнению, Камалия стала жертвой негативного воздействия щелочей на кожу.

"В эстетической медицине мы не рекомендуем какие-то агрессивные процедуры за 72 часа до мероприятия, где вы выглядеть роскошно", - добавил врач.

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Перед процедурой химической депиляции рекомендуется провести традиционный тест на аллергию. Средство наносят на запястье на 3-15 минут и после смыв наблюдают за реакцией кожи.

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