Камалия получила химический ожог во время депиляции

Певица Камалия получила химический ожог во время косметической процедуры. Все произошло накануне ее дня рождения. Певица решила сделать депиляцию ног в домашних условиях. Купила специальный крем и помазала ноги.
"И через 5 минут кричала криком, у меня просто там был химический ожог где второй степени, еще и аллергия к тому же", - сказала артистка в телепрограмме "Звездный путь".
Повреждение кожи именинница должна была прятать под кожаными брюками.
Врач-дерматовенеролог прокомментировал этот инцидент для программы. По его мнению, Камалия стала жертвой негативного воздействия щелочей на кожу.
"В эстетической медицине мы не рекомендуем какие-то агрессивные процедуры за 72 часа до мероприятия, где вы выглядеть роскошно", - добавил врач.
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Перед процедурой химической депиляции рекомендуется провести традиционный тест на аллергию. Средство наносят на запястье на 3-15 минут и после смыв наблюдают за реакцией кожи.
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