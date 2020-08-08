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суббота, 08 августа 2020 16:04

Как София Ротару 73-летие праздновала - фото
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7 августа София Ротару отпраздновала 73-летие.
Фото: instagram.com/iamsofiaeve
7 августа София Ротару отпраздновала 73-летие.
7 августа София Ротару отпраздновала 73-летие.

Вчера, 7 августа 73 день рождения отпраздновала певица София Ротару.

Фото празднования в Instagram опубликовала 19-летняя внучка певицы - София Евдокименко.

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Поздравляли именинницу сын Руслан с женой Светланой, внуки София и Анатолий.

София Ротару была одета в яркое длинное платье. Имела легкий макияж.

София Ротару - советская и украинская эстрадная певица молдавского происхождения. Родилась 7 августа 1947 года в селе Маршинцы Новоселицкого района Черновицкой области. Музыкальные способности Софии проявились рано - с первого класса пела в школьном и церковном хорах.

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