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понедельник, 15 марта 2021 11:32

Как прошли первые вокальные бои "Голоса страны"

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Как прошли первые вокальные бои &quot;Голоса страны&quot;
Участники вокального шоу соревновались в следующем этапе - боях. Фото: facebook.com/goloskrainy

14 марта состоялся 8-й выпуск "Голосу країни-11". Во время "слепых прослушиваний" тренеры набрали в свои команды по 16 вокалистов. Теперь участники соревновались в следующем этапе вокального шоу - боях.

Четверо вокалистов не покинули шоу: их "украл" другой тренер. Те участники, которых наставник не выбрал после вокального боя, могут сменить команду, если этого захочет другой тренер в течение 10 с. после объявления результатов.

Команда Monatik.

Тёма Паучек и Ирина Бояркина исполнили песню TDME группы "Антитіла". В вокальном бою победил Тёма Паучек.

Екатерина Гладий и KOLA спели сингл Deep End артистки Foushee. В вокальном бою победила KOLA.

Анастасия Буханцова и Рудольф Афицерян представили собственное исполнение "Найти своих" певицы Тины Кароль. В вокальном бою победила Анастасия Буханцова.

Любовь Дробина и Мария Рак выполнили трек I Need a Hero исполнительницы Bonnie Tyler. В вокальном бою победила Любовь Дробина.

Команда Тины Кароль.

Денис Калитовский и Виктор Никифоров спели трек "Любимка" артиста Niletto. В шоу прошел Денис Калитовский.

Нарах Мумни и Александр Тесленко исполнили песню Crying in The Rain певицы King Carole. Тина Кароль выбрала нарами Мумни.

Яна Загоруйко и Юлия Витранюк выбрали для боя сингл Bosorkanya исполнительницы Alina Pash. Победила Юлия Витранюк.

Мила Нитич и Виктория Брехар спели Thriller артиста Michael Jackson. По мнению Тины Кароль, Мила Нитич была лучше.

Команда Нади Дорофеевой.

Гордей Старух и Екатерина Субботова спели Creep рок-группы Radiohead. Далее прошел Гордей Старух.

Илья Резников и Роман Вознюк исполнили композицию "Кожної весни" группы "Димна суміш". Победу одержал Илья Резников.

Илья Николаенко и Евгений Шарманов выбрали для вокального боя "Салют, Вера" певца Валерия Меладзе. Дорофеева выбрала Илью Николаенко.

Ярина Гребеневская и Андрей Науменко выполнили Rolling in the Deep артистки Adele. В шоу прошел Андрей Науменко.

Команда Олега Винника.

Анна Шерри и Роман Семенчук выполнили Listen to Your Heart поп-группы Roxette. В шоу прошла Анна Шерри.

Галина Курышко и Анна Бераиа спели Gorit исполнительницы Dorofeeva. Винник выбрал Куришко.

Ярина Малишняк и Диляра Дидаркизы исполнили песню When You Believe певиц Mariah Carey feat Whitney Houston. Победу одержала Диляра Дидаркизы.

Сергей Нейчев и дуэт Folk Ladies спели "Ой у гаю при Дунаю". Далее прошел Сергей Нейчев.

"Украденными" участниками являются:

Екатерина Гладий - перешла из команды Monatik в команду Тины Кароль;

Виктория Брехар - ее "украл" Monatik из команды Тины Кароль;

Евгений Шарманов - перешел из команды Дорофеевой в команду Винника;

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Мария Рак - после вокального боя ее "украла" Дорофеева из команды Monatik.

"Голос країни" - украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличие от привычных вокальных телевизионных шоу - высокие требования к уровню вокала. Победитель получает квартиру в Киеве.

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