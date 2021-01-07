Как праздновали Рождество украинские звезды

Светлана Тарабарова отметила Рождество в семейном кругу. ФОТО: Instagram.com

7 января украинцы отмечают православное Рождество. Большинство встречают этот праздник в семейном кругу. Не исключение и украинские звезды.

К примеру, певица Ирина Федишин приехала на Рождество к своей бабушке в Тернопольскую область. Женщины вместе накрывали на стол, о чем свидетельствует видео на странице Фидошные в Instagram.

Исполнительница Светлана Тарабарова также отметила этот день в семейном кругу.

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"Святой вечер. Празднуем в семейном кругу дома, с бабушками и дедушкой видеосвязью. С Рождеством нас всех! Счастье в каждый дом," - поздравила Тарабарова своих подписчиков в Instagram.

Реперка Аlyona Аlyona обратилась к фанатам с чувственным приветствием:

"С Рождеством Христовым! Вас поздравляет вся моя семья и хочет напомнить, что Рождественские праздники - это о семейных традициях, это возможность посетить дальних родных и уделить внимание семье. Душистая кутья, встреча первой звезды, колядники - эта атмосфера запечатлена в сердце каждого из нас. Не променяет семейный уют ни на что. И своих детей буду учить, что Новый год можно встречать где угодно, а вот Рождество - дома. Ценю традиции, уважаю обычаи, прислушиваюсь к словам предков. Верю в Бога. "

Победительница "Танців з зірками 2018" Илона Гвоздева поделилась детскими воспоминаниями и рассказала, как колядовала. Она обожает новогодне-рождественские праздники, ведь для звезды это повод побыть дома с детьми и мужем.