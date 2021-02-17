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среда, 17 февраля 2021 23:46

Как пахнет Анджелина Джоли: назвали любимые ароматы звезды

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Как пахнет Анджелина Джоли: назвали любимые ароматы звезды
Анджелина Джоли является лицом парфюма Mon Guerlain, Guerlain. По ее словам, аромат напоминает ей о маме. Фото: Vogue

Актриса Анджелина Джоли не всегда делится бьюти-секретами, обращая в разговорах больше внимания на вдохновение и работу.

Найти ее любимые ароматы духов все же смогли, пишет Сosmo.

Один из них - Love in white, Creed. Аромат создали вручную из редких ингредиентов пяти континентов. Это микс цветов со всего мира, который имеет ноты ириса, магнолии, нарцисса, жасмина и розы.

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Также звезда любит Black Bvlgari - устойчивый и стильный унисекс-аромат. Известно, что она любила делить его с мужем. В основе композиции - амбра, древесные аккорды, жасмин, кедр и сандал.

Анджелина Джоли является лицом парфюма Mon Guerlain, Guerlain. По ее словам, аромат напоминает ей о маме. Она в восторге от теплого сочетание ванили, лаванды, жасмина самбак и розы.

Актриса 45-летняя Анджелина Джоли приняла участие в новой фотосессии для обложки номера британского Vogue в марте. Она не делала фотосессий в течение длительного периода.

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