Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет

Фото: Instagram

Прима-балерина Екатерина Кухар поздравила с десятилетием сына Тимура и опубликовала новое и архивное фото, которое было создано 10 лет назад. Под фотографиями она написала очень трогательное поздравление с Днем Рождения.

"Милый мой тигрёнок , сокровище моё! День, когда ты появился на свет, был самым счастливым днём в моей жизни. Ты подарил мне свет и надежду!

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Ты ворвался в мою жизнь как маленький неукротимый мустанг, несущийся на бешеной скорости и перевернул мой мир с ног на голову . Целыми сутками напролёт я бегала с тобой на руках лёгкой рысью ( ты видимо таким образом хотел поскорее заставить меня прийти в прежнюю форму) потому , что только так ты засыпал и переставал кричать ))) доводя меня до состояния лёгкой истерии. Врачи убеждали меня , что виной всему желудочные колики. Затем, мы думали что это зубы.

Но после 10 лет я твёрдо знаю , милый мой , что это твой характер. С которым тебе ещё прийдётся научиться справляться и уметь укрощать его. Я знаю, что вся твоя жизнь будет наполнена контрастами потому, что ты - самый яркий свет и самая острая боль. И мы все безумно тебя любим.

Ты - мужчина-праздник! Вдыхай эту жизнь полными лёгкими и всегда смотри ей в лицо! Лети по жизни легко. Будь моими крыльями", - написала Екатерина Кухар.

Екатерина Кухар, Маричка Падалко, Надежда Мейхер и многие другие стали героями книги "Мама успеет все". Ее написала журналист Анастасия Игнатова, которая имеет личный опыт совмещения материнства и карьеры.