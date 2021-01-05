Как Джей Ло выглядит без макияжа - певица удивила фанатов

Певица Дженнифер Лопес показала фанатам свое лицо без макияжа.
51-летняя звезда опубликовала видео в своем Instagram, на котором она смывает косметику.
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Читатели смогли наблюдать за тем, как Джей Ло в золотистом халате смывает яркий мейк косметическими средствами своего бренда.
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Это уже не в первый раз певица предлагает присоединиться к челленджу #WashAway2020. Тем самым она призывает не стесняться своей натуральной красоты.
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