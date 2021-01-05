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вторник, 05 января 2021 17:08

Как Джей Ло выглядит без макияжа - певица удивила фанатов
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Джей Ло пропагандирует натуральность.
Фото: instagram.com/jlo/
В свои 51 год певица остается эталоном для многих женщин.
В своей последней песни она утверждает, что женщину должны любить не только тогда, когда она в изысканной одежде и с ярким макияжем.
Дженнифер Лопес часто предстает перед поклонниками без мейка.
Однако звезда не забывает подчеркивать свою красоту и шикарными образами.

Певица Дженнифер Лопес показала фанатам свое лицо без макияжа.

51-летняя звезда опубликовала видео в своем Instagram, на котором она смывает косметику.

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Читатели смогли наблюдать за тем, как Джей Ло в золотистом халате смывает яркий мейк косметическими средствами своего бренда.

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Это уже не в первый раз певица предлагает присоединиться к челленджу #WashAway2020. Тем самым она призывает не стесняться своей натуральной красоты.

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