Кайли Дженнер отпраздновала день рождения на мегадорогой яхте

Американская звезда реалити-шоу и модель Кайли Дженнер на этой неделе отпраздновала 22-летие. Своих родных и друзей знаменитость пригласила на вечеринку на яхте у итальянского побережья.
На праздновании к самой молодой миллиардерши мира присоединилась ее мать Крис Дженнер с бойфрендом, лучшая подруга Стасси, а также парень Кайли Трэвис Скотт и их годовалая дочь Сторми Вебстер.
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Аренда судна под названием "Спокойствие" стоит $1,2 млн в неделю. Яхта поражает своей роскошью. Она построена в 2013 году оманским бизнесменом-миллиардером Мохаммедом Аль-Барвани.
На судне есть шикарный дизайнерский интерьер, зона отдыха в клубном стиле под открытым небом с баром, игровыми комнатами и тренажерным залом, массажной студией и оздоровительным спа-центром.
На яхте есть собственный скоростной катер, более десятка персонала и спальни с балконами.
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Недавно Кайли Дженнер ошеломила сеть обнаженными снимками. Фото, которые звезда сделала для рекламной кампании своего бренда косметики Kylie Skin, опубликовала в Instagram.
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