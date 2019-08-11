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воскресенье, 11 августа 2019 13:34

Кайли Дженнер отпраздновала день рождения на мегадорогой яхте
13

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Кайли Дженнер стала самой молодой миллиардершей мира
Фото: Instagram
Аренда судна под названием «Спокойствие» стоит ,2 млн в неделю
Аренда судна под названием «Спокойствие» стоит ,2 млн в неделю
Аренда судна под названием «Спокойствие» стоит ,2 млн в неделю
Аренда судна под названием «Спокойствие» стоит ,2 млн в неделю

Американская звезда реалити-шоу и модель Кайли Дженнер на этой неделе отпраздновала 22-летие. Своих родных и друзей знаменитость пригласила на вечеринку на яхте у итальянского побережья.

На праздновании к самой молодой миллиардерши мира присоединилась ее мать Крис Дженнер с бойфрендом, лучшая подруга Стасси, а также парень Кайли Трэвис Скотт и их годовалая дочь Сторми Вебстер.

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Аренда судна под названием "Спокойствие" стоит $1,2 млн в неделю. Яхта поражает своей роскошью. Она построена в 2013 году оманским бизнесменом-миллиардером Мохаммедом Аль-Барвани.

Автор: Instagram
  Аренда судна под названием «Спокойствие» стоит ,2 млн в неделю
Аренда судна под названием «Спокойствие» стоит ,2 млн в неделю
Автор: Instagram
  Аренда судна под названием «Спокойствие» стоит ,2 млн в неделю
Аренда судна под названием «Спокойствие» стоит ,2 млн в неделю

На судне есть шикарный дизайнерский интерьер, зона отдыха в клубном стиле под открытым небом с баром, игровыми комнатами и тренажерным залом, массажной студией и оздоровительным спа-центром.

На яхте есть собственный скоростной катер, более десятка персонала и спальни с балконами.

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22 🌻💗✨✨

Допис, поширений Kylie ✨ (@kyliejenner)

Недавно Кайли Дженнер ошеломила сеть обнаженными снимками. Фото, которые звезда сделала для рекламной кампании своего бренда косметики Kylie Skin, опубликовала в Instagram.

The Sun
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Дата
11
августа

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