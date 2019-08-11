Кайли Дженнер отпраздновала день рождения на мегадорогой яхте

Фото: Instagram

Американская звезда реалити-шоу и модель Кайли Дженнер на этой неделе отпраздновала 22-летие. Своих родных и друзей знаменитость пригласила на вечеринку на яхте у итальянского побережья.

На праздновании к самой молодой миллиардерши мира присоединилась ее мать Крис Дженнер с бойфрендом, лучшая подруга Стасси, а также парень Кайли Трэвис Скотт и их годовалая дочь Сторми Вебстер.

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Аренда судна под названием "Спокойствие" стоит $1,2 млн в неделю. Яхта поражает своей роскошью. Она построена в 2013 году оманским бизнесменом-миллиардером Мохаммедом Аль-Барвани.

Автор: Instagram Аренда судна под названием «Спокойствие» стоит ,2 млн в неделю

Автор: Instagram Аренда судна под названием «Спокойствие» стоит ,2 млн в неделю

На судне есть шикарный дизайнерский интерьер, зона отдыха в клубном стиле под открытым небом с баром, игровыми комнатами и тренажерным залом, массажной студией и оздоровительным спа-центром.

На яхте есть собственный скоростной катер, более десятка персонала и спальни с балконами.

Переглянути цей допис в Instagram 22 🌻💗✨✨ Допис, поширений Kylie ✨ (@kyliejenner) 10 Сер 2019 р. о 7:02 PDT

Недавно Кайли Дженнер ошеломила сеть обнаженными снимками. Фото, которые звезда сделала для рекламной кампании своего бренда косметики Kylie Skin, опубликовала в Instagram.