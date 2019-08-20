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вторник, 20 августа 2019 12:51

Известна дата свадьбы Джастина Бибера и Хейли Болдуин

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Американский певец Джастин Бибер и его возлюбленная Хейли Болдуин готовятся официально отпраздновать свадьбу.

Торжества запланированы на сентябрь, сообщило издание The TMZ.

По данным иностранных СМИ, приглашения гостям отправят за неделю до предполагаемой даты.

Автор: @haileybieber
  Джастин Бибер и Хейли Болдуин планируют отпраздновать свадьбу в сентябре
Джастин Бибер и Хейли Болдуин планируют отпраздновать свадьбу в сентябре

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Джастин и Хейли знакомы с детства. В 2018 году во время отдыха на Багамах Бибер сделал предложение руки и сердца Болдуин. Через несколько месяцев в прессе появилась информация, что пара тайно поженилась.

Сначала влюбленные все отрицали, а через некоторое время Джастин назвал в Instagram Хейли "женой", а она на своих страницах в соцсетях сменила фамилию с Болдуин на Бибер.

Автор: https://www.tatler.ru
  Джастин Бибер и Хейли Болдуин планируют отпраздновать свадьбу в сентябре
Джастин Бибер и Хейли Болдуин планируют отпраздновать свадьбу в сентябре

22-летняя Хейли Болдуин провела выходные у моря в Калифорнии. Вместе с ней на отдыхе был и ее муж 25-летний Джастин Бибер.

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