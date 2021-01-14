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четверг, 14 января 2021 16:11

Итальянка в латексном мини-бикини эротично изгибалась на кровати
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Итальянская модель 26-летняя Кьяра Бьянкини опубликовала сексуальные фотографии в Instagram.

На серии пикантных снимков звезда позирует в латексном мини-бикини красного цвета. Образ дополнила черным париком и красными сетчатыми чулками. Эротическую фотосессию устроила на кровати. Модель соблазнительно изгибалась.

В посте под фотографиями Бьянкини процитировала композицию Gimme danger артиста Игги Поп.

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Модель соблазнительно позировала
Фото: instagram.com/chiarab_model
Модель соблазнительно позировала
Модель соблазнительно позировала
Модель соблазнительно позировала
Модель соблазнительно позировала

Модель родом из итальянского Рима 25-летняя Кьяра Бьянкино регулярно публикует снимки из эротических фотосессий в Instagram. Звезда соблазнительно позировала в белом бикини на фоне моря и гор.

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