Ирину Билык позвали замуж

Ирина Билык получила предложение руки и сердца от своего бывшего мужа Димы Коляденко.
"Шоумен сделал свое предложение публично, на сцене юбилейной церемонии Miss Blonde Ukraine, где они оба были ведущими мероприятия", - сообщает РБК-Украина
Дмитрий Коляденко на глазах изумленной публики прямо на сцене встал на одно колено и сделал предложение Ирине Билык. Серьезность своего намерения он подтвердил шикарной кольцом с бриллиантами. Он попросил бывшую жену не отвечать сразу отказом и рассказал, что любит ее уже очень много лет и безумно скучает.
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Кольцо Ирина Билык взяла, а вот на предложение руки и сердца утвердительно отвечать не стала.
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Тут на @missblondeukraine все жарче и жарче 💍💍👑💍🔥💥💥🤩 . #слушаем_и_смотрим . Как @dima_kolyadenko делал нашей Ирочке #предложениерукиисердца 😍❤️ . . . . . . . 🌿 @bilyk_iryna 🌿 | #IrynaBilyk |#ИринаБилык | | #Bilyk |#ІринаБілик | | #IrinaBilyk |#IraBi | #Билык | | #IraBilyk |#ІраБілик | #Білик | | #миссблонд |#димаколяденко | | #DimaKolyadenko |#💍 | | #кольцо |#предложение |
Украинская певица 23-летняя Алина Гросу, которая живет и работает в России, выходит замуж. Об этом в программе "Утро с Украиной" на канале "Украина" рассказала ее крестная Ирина Билык.
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