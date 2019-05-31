Ирину Билык позвали замуж

Автор: rbc.ua Ирина Билык получила предложение руки и сердца от своего бывшего мужа Димы Коляденко

Ирина Билык получила предложение руки и сердца от своего бывшего мужа Димы Коляденко.

"Шоумен сделал свое предложение публично, на сцене юбилейной церемонии Miss Blonde Ukraine, где они оба были ведущими мероприятия", - сообщает РБК-Украина

Дмитрий Коляденко на глазах изумленной публики прямо на сцене встал на одно колено и сделал предложение Ирине Билык. Серьезность своего намерения он подтвердил шикарной кольцом с бриллиантами. Он попросил бывшую жену не отвечать сразу отказом и рассказал, что любит ее уже очень много лет и безумно скучает.

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Кольцо Ирина Билык взяла, а вот на предложение руки и сердца утвердительно отвечать не стала.

Украинская певица 23-летняя Алина Гросу, которая живет и работает в России, выходит замуж. Об этом в программе "Утро с Украиной" на канале "Украина" рассказала ее крестная Ирина Билык.