Ирина Федишин засветила стройную фигуру в сети

Украинская певица Ирина Федишин поделилась соблазнительными пляжными снимками.
Звезда опубликовала в Instagram фото с отдыха в Хорватии.
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По словам Федишин, на отдых она поехала всей семьей на автомобиле.
32-летняя звезда позировала на фоне моря в красном купальнике и солнцезащитных очках.
Певицу засыпали комплиментами в комментариях.
"Очень красивая", "отличного отдыха, красавица", "замечательная фигура", "Ирина, вы прекрасны".
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Недавно певица Ирина Федишин выступила на агитационном концерте экс-"регионала" Владимира Мисика.
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