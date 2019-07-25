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четверг, 25 июля 2019 16:57

Ирина Федишин засветила стройную фигуру в сети
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Ирина Федишин поделилась соблазнительными снимками в сети
Фото: @irynafedyshyn
Ирина Федишин поделилась соблазнительными снимками в сети
Ирина Федишин поделилась соблазнительными снимками в сети

Украинская певица Ирина Федишин поделилась соблазнительными пляжными снимками.

Звезда опубликовала в Instagram фото с отдыха в Хорватии.

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По словам Федишин, на отдых она поехала всей семьей на автомобиле.

32-летняя звезда позировала на фоне моря в красном купальнике и солнцезащитных очках.

Певицу засыпали комплиментами в комментариях.

"Очень красивая", "отличного отдыха, красавица", "замечательная фигура", "Ирина, вы прекрасны".

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Публикация от Ірина Федишин 🎤Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

Недавно певица Ирина Федишин выступила на агитационном концерте экс-"регионала" Владимира Мисика.

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