Ирина Федишин засветила стройную фигуру в сети

Фото: @irynafedyshyn

Украинская певица Ирина Федишин поделилась соблазнительными пляжными снимками.

Звезда опубликовала в Instagram фото с отдыха в Хорватии.

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По словам Федишин, на отдых она поехала всей семьей на автомобиле.

32-летняя звезда позировала на фоне моря в красном купальнике и солнцезащитных очках.

Певицу засыпали комплиментами в комментариях.

"Очень красивая", "отличного отдыха, красавица", "замечательная фигура", "Ирина, вы прекрасны".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ірина Федишин 🎤Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn) 24 Июл 2019 в 4:46 PDT

Недавно певица Ирина Федишин выступила на агитационном концерте экс-"регионала" Владимира Мисика.