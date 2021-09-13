Ирина Билык спела с экс-возлюбленными на паркете танцевального шоу

Исполнительница Ирина Билык спела с двумя экс-возлюбленными - хореографом Дмитрием Дикусаром и шоуменом Дмитрием Коляденком. 12 сентября во время прямого эфира танцевального шоу они исполнили хит артистки "Нас нет".

Билык с бывшими выступила на паркете "Танців з зірками" во втором выпуске проекта. Певица была ведущей на балконе.

Автор: instagram.com/tanci1plus1 Билык с бывшими выступила на паркете "Танців з зірками" во втором выпуске проекту

Во время выступления Дикусар станцевал с Билык и исполнил второй куплет песни. А Коляденко аккомпанировал исполнительнице на пианино. В конце выступления шоумен подарил цветы экс-возлюбленной. Билык отметила, что ей приятно видеть рядом бывших.

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"Благодарю моих любимых Диму и Диму. Пусть у вас все будет хорошо. Рядом со мной", - сказала она.

Билык и Коляденко начали роман в 2003 году. Годы с певицей шоумен называет самыми счастливыми. Пара разорвала отношения в 2006-м. С Дикусаром артистка выступала вместе на "Танцях з зірками" в 2007 году. Впоследствии пара поженилась. А три года спустя супруги шокировали фанатов новостью о разводе. Хореограф признался через некоторое время: разорвали отношения из-за того, что охладели друг к другу.