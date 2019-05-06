"Игра престолов": в новой серии нашли киноляп

Фото: lime.apostrophe.ua

Зрители культового сериала "Игра престолов" нашли киноляп в 4 серии 8 сезона.

В сцене застолья возле Дейенерис Таргариен стоит бумажный стаканчик со Starbucks. Кадр быстро стал мемом и распространился по сети.

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"$90 млн, рекордные гонорары у актеров, 2 года съемок сезона, 6 серий. Стаканчик со Starbucks в кадре", - комментируют пользователи Twitter.

В сериале запланированы 6 серий. Закончится "Игра престолов" 19 мая 2019-го.