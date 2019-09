"Иду на пенсию" - Ники Минаж удивила новостью о завершении карьеры

Скандальная американская рэперка Ники Минаж ошеломила фанатов неожиданной новостью.

Хип-хоп исполнительница объявила о завершении карьеры в Twitter.

По словам звезды, такое решение было принято, чтобы посвятить время семье.

"Я решила уйти на пенсию и посвятить себя семье", - говорилось в публикации.

Минаж уверена, что поклонники поддержат ее решение.

I've decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain't nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE 😘♥️🦄