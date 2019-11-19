Идеальная попа и маленькая грудь: ангел Victoria's Secret обнажилась в новом фотосете

Фото: tsn.ua/lady

Южноафриканская модель 31-летняя Кэндис Свэйнпоул снялась в рекламном фотосете ювелирных украшений Logan Hollowell сезона осень-зима 2019.

На некоторых снимках ангел Victoria's Secret изображена топлесс, она придерживает свою миниатюрную грудь руками, на ее шее красуется несколько золотых подвесок, на запястьях браслеты, а на пальцах кольца, пишет tsn.ua.

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Внешний вид модели очень естественный, макияж на лице почти незаметен, а волосы распущены и немного взъерошены.

На одном из снимков Кэндис изображена задом, а одета она только в трусы с высокой посадкой и широкополую шляпу. Свейнпоул не стесняется демонстрировать свою фигуру и делает это очень изысканно.

Ангел Victoria's Secret Кэндис Свейнпол часто снимается в нижнем белье или вовсе без него.