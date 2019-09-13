"Идеал красоты" - Каменских подразнила фанатов сексуальным нарядом

Фото: @kamenskux

Украинская певица Настя Каменских порадовала фанатов серией соблазнительных фото.

Обворожительные фото в концертном наряде появились в Instagram звезды.

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В сети знаменитость показала новый сексуальный образ для выступлений на сцене, который эффектно подчеркнул аппетитные формы Каменских.

"В последнее время мало удается радовать вас свежими фото. А это все потому, что очень много всего. Готовлю для вас кое-что новое в этом сезоне. И очень хочется поделиться, а не могу. Может, все-таки открыть немного занавес?" - подписала пост певица.

Пользователи сети в момент отреагировали на новый пост звезды.

"Заинтриговала", "Очень жду что-то новенькое", "Ты для меня идеал красоты", "Фигура просто бомба", "Какая же ты красивая", "Очень ярко выглядишь".

Недавно певица Настя Каменских похвасталась фигурой в сети и рассказала, что хотела бы изменить в себе.