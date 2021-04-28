"Холостяк" с женой впервые стали родителями

Бывший герой шоу "Холостяк-10" Максим Михайлюк и его жена Дарья Хлыстун стали родителями. У пары родилась дочь.

Об этом в Instagram Stories сообщила Хлыстун. Она поделилась кадром из роддома, на котором видна рука новорожденного ребенка. Девочку назвали Арианой.

"Теперь я точно знаю, что такое счастье", - подписала фотографию жена "Холостяка".

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Фото: instagram.com/dasha_khlystun

Ранее экс-герой романтического реалити "Холостяк-10" 35-летний Макс Михайлюк признался, что станет отцом. Радостной новостью он поделился в Instagram и опубликовал фотографии, на которых целует округлый живот возлюбленной, модели, 25-летней Дарьи Хлыстун. После окончания шоу Макс и Даша некоторое время скрывали отношения, но со временем стали чаще появляться на публике вдвоем. В прошлом году они признались, что живут вместе. Но Даша уверяла, что пока не собирается выходить замуж за Михайлюка.