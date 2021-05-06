Холли Берри похвасталась стройными ногами в откровенном боди

Голливудская актриса 54-летняя Холли Берри порадовала поклонников сексуальными фото.
Звезда киноленты "Женщина-кошка" поразила стройной фигурой, позируя в роскошном боди с животным принтом. Откровенные фотографии опубликовала в Instagram.
Образ дополнила высокой прической и стильными сапогами-чулками в цвет наряда.
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Холли Берри поделилась с фанатами интимными подробностями. Звезда фильма "Женщина-кошка" рассказала в коротком видео о первом сексуальном опыте. Первый оргазм актриса испытала в 11 лет.
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