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четверг, 06 мая 2021 14:07

Холли Берри похвасталась стройными ногами в откровенном боди
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Голливудская актриса 54-летняя Холли Берри порадовала поклонников сексуальными фото.

Звезда киноленты "Женщина-кошка" поразила стройной фигурой, позируя в роскошном боди с животным принтом. Откровенные фотографии опубликовала в Instagram.

Фото: instagram.com/halleberry

Образ дополнила высокой прической и стильными сапогами-чулками в цвет наряда.

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Холли Берри поделилась с фанатами интимными подробностями. Звезда фильма "Женщина-кошка" рассказала в коротком видео о первом сексуальном опыте. Первый оргазм актриса испытала в 11 лет.

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06
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