Холли Берри похвасталась стройными ногами в откровенном боди

Голливудская актриса 54-летняя Холли Берри порадовала поклонников сексуальными фото.

Звезда киноленты "Женщина-кошка" поразила стройной фигурой, позируя в роскошном боди с животным принтом. Откровенные фотографии опубликовала в Instagram.

Фото: instagram.com/halleberry

Образ дополнила высокой прической и стильными сапогами-чулками в цвет наряда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Звезды, которые впервые стали матерями после 40 лет

Холли Берри поделилась с фанатами интимными подробностями. Звезда фильма "Женщина-кошка" рассказала в коротком видео о первом сексуальном опыте. Первый оргазм актриса испытала в 11 лет.