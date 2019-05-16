HBO просят переснять финальный сезон "Игры престолов"

Постер к 8 сезону "Игры престолов". Фото: huffpost.com

Фанаты культового сериала "Игра престолов" недовольны финальным сезонов саги. Поклонники создали петицию и просят канал HBO снять 8 сезон заново.

Автор петиции, которая появилась на сайте Change.org, требует сменить сценаристов сериалу.

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"Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс доказали, что при отсутствии книжных источников неспособны к написанию хороших сценариев. Шоу заслуживает финальный сезон, который имеет смысл. HBO, оправдайте ожидания", - говорится в петиции, которая ставит за цель собрать 300 тыс. подписей.

Сейчас каждую минуту её подписывают в среднем 20 человек. Петиция уже набрала 286 тыс. сторонников.

Американский мульсериал "Симпсоны" предсказал уничтожение драконом Королевской гавани в сериале "Игра престолов", которое случилось в 5 серии 8 сезона.