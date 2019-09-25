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среда, 25 сентября 2019 15:36

Групповой секс и измена: Эштон Кутчер отказался комментировать обвинения Деми Мур

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Групповой секс и измена: Эштон Кутчер отказался комментировать обвинения Деми Мур
Эштон Кутчер не прокомментировал обвинения Деми Мур. Фото: hochu.ua

Американский актер Эштон Кутчер, которого экс-супруга Деми Мур обвинила в изменах и в принуждении к групповому сексу, эмоционально отреагировал на обвинения.

Знаменитость поделился с подписчиками мыслями в Twitter.

По словам актера, от агрессивного ответа на обвинения Мур, его остановила семья.

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"Я собирался нажать кнопку и сохранить действительно ядовитый твит. Но потом посмотрел на моего сына, дочь и жену и удалил его", - написал Кутчер и сопроводил пост сердечком.

Позже Кутчер процитировал слова своего отца.

"Жизнь прекрасна - Ларри Кутчер", - подытожил актер.

В сети появились отрывки из мемуаров Деми Мур "Наизнанку", в которых женщина рассказала о жизни с младшим на 15 лет актером Эштоном Кутчером. По словам Мур, экс-супруг Кутчер убедил ее принять участие в групповом сексе с ним и еще с одной девушкой. После секса в трех Кутчер предал Мур в гостиной их дома в Лос-Анджелесе, пока Деми была на съемках в другом городе.

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