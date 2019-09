Групповой секс и измена: Эштон Кутчер отказался комментировать обвинения Деми Мур

Американский актер Эштон Кутчер, которого экс-супруга Деми Мур обвинила в изменах и в принуждении к групповому сексу, эмоционально отреагировал на обвинения.

Знаменитость поделился с подписчиками мыслями в Twitter.

По словам актера, от агрессивного ответа на обвинения Мур, его остановила семья.

"Я собирался нажать кнопку и сохранить действительно ядовитый твит. Но потом посмотрел на моего сына, дочь и жену и удалил его", - написал Кутчер и сопроводил пост сердечком.

I was about to push the button on a really snarky tweet. Then I saw my son, daughter, and wife and I deleted it. ❤️